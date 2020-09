60% опрошенных уральских строителей заявили об увеличении работ после пандемии

Более половины опрошенных строительных фирм Свердловской области заявили, что после пандемии коронавируса у них увеличились объемы работ и средняя сумма подряда, сообщает СРО «Уральское объединение строителей».

В период пандемии коронавируса с апреля по сентябрь 2020 года выросло число участников СРО, а соответственно, и новых строек, а также вырос размер компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств. Последние предусматривают обеспечение имущественной ответственности подрядчиков в бюджетных договорах строительного подряда. По данным «Уральского объединения строителей» в СРО вступили 130 компаний за время пандемии. Из них 35 фирм вошли в компенсационный фонд после получения муниципальных и госконтрактов. В общей сложности из 1852 участников за госзаказ торгуются 757. В опросе СРО участие приняли все компании, в том числе и из Нижнего Тагила, которые занимаются гражданским и промышленным строительством в сфере особо опасных объектов, энергетики и ЖКХ. По результатам отмечается, что в промышленном строительстве и строительстве особо опасных объектов средние суммы контактов и объемы работ остались на том же уровне. В капитальном ремонте и реконструкции объектов энергетики в среднем сумма подряда и объемы работ возросли на 20-30%, а в капитальных ремонтах промышленных зданий и объектов сельхоз назначений — на 15%. В сфере железнодорожной автоматики объемы работ снизились на 10%. По нашим данным, в период пандемии на рынке строительства не было бешеных скачков, но нет и провалов. Идет умеренное развитие рынка, сказал Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей». Строители считают, что такая ситуация сложилась, в частности, потому, что заказчики нередко находятся в «выжидательной» позиции при строительстве новых объектов. Так, 60% опрошенных считают, что объемы работ и средняя сумма подряда увеличились. Опрос 60% Photo: СРО «Уральское объединение строителей» А 40% респондентов считают иначе. Опрос 40% Photo: СРО «Уральское объединение строителей»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter