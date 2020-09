В Сысертском районе на месте строительства коттеджного поселка рабочими был найден большой металлический предмет, который внешне похож на боеприпас, сообщает управление Росгвардии Свердловской области.

На место обнаружения находки прибыла группа разминирования ОМОН. По словам представителей управления, взрывотехники определили, что рабочими была найдена фугасная авиабомба ФАБ-100. Установлено, что угрозы она не представляет. Ржавый боеприпас извлекли из грунта и передали полиции. Напомним, в прошлом году подобная история произошла во время строительства школы в Академическом. Там снаряд из-под земли выкопал экскаватор.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter