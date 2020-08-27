В офисное здание Екатеринбурга пришел мужчина с гранатой и требовал зарплату

В Екатеринбурге эвакуировали административное здание на Гурзуфской. В помещение пришел мужчина с требованием выплатить 400 тысяч долга по зарплате. В качестве аргумента мужчина взял с собой гранату Ф-1, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, в помещении располагается много организаций. В результате происшествия было эвакуировано около 50 человек. Строитель, приехал в Екатеринбург на заработки, сам из Москвы. Утверждает, что с марта не выплачивается заработная плата, накопилось 400 тысяч рублей. Мужчина был задержан сотрудниками восьмого отдела полиции. У мужчины была изъята осколочная граната Ф-1. Всю информацию изучит и проверит ОВД, говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Недавно в Нижнем Тагиле двое нетрезвых мужчин оставили на капоте автомобиля гранату.

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