На автовокзале в Екатеринбурге задержали школьника с противопехотной гранатой

Юноша каких-либо криминальных целей не преследовал. Он считал, что предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1 «лимонку», не представляет опасности. Впрочем, саперы его доводы развеяли. Они сообщили, что хотя это и болванка, но она может представлять угрозу при наличии взрывателя, которого не было. Юноша признался, что «этот сувенир» подарил ему дядя, рассказал Валерий Горелых.