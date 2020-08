На автовокзале в Екатеринбурге задержали школьника с противопехотной гранатой

На Южном автовокзале в Екатеринбурге полицейскими был задержан школьник с противопехотной гранатой Ф-1, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

По словам инсайдера, по предварительной информации, граната боевая, но запала у нее нет. Однако были вызваны саперы, которые проверят ее на наличие взрывчатого вещества. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанный десятиклассник был доставлен в отделение полиции, куда были вызваны его родители для опроса, а также саперы. Юноша каких-либо криминальных целей не преследовал. Он считал, что предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1 «лимонку», не представляет опасности. Впрочем, саперы его доводы развеяли. Они сообщили, что хотя это и болванка, но она может представлять угрозу при наличии взрывателя, которого не было. Юноша признался, что «этот сувенир» подарил ему дядя, рассказал Валерий Горелых. Полковник добавил, что школьник на автовокзал прибыл, чтобы проводить сестру на автобус. Гранату обнаружили у него на входе в здание вокзала, когда он пытался пройти через рамку. Она среагировала на гранату, лежащую в рюкзаке. По данному факту полиция начала проверку, в рамках которой предмет был изъят и передан на экспертизу. Напомним, ранее в коллективном саду под Нижним Тагилом дети нашли гранату и принесли ее матери. В коллективном саду под Нижним Тагилом дети нашли ручную противопехотную гранату

