Екатеринбуржец с гранатой напал на банк в Челябинске

В середине рабочего дня в банк зашел неизвестный молодой человек и, угрожая взорвать гранату, начал требовать у кассирши деньги. Она успела нажать на тревожную кнопку, и грабитель сразу убежал,рассказывают очевидцы.

Преступник был одет в камуфляжную форму, от которой вместе с гранатой избавился, выбросив их в мусорный контейнер недалеко от места преступления. Сотрудники уголовного розыска выяснили предполагаемую машину, на которой скрылся молодой человек. Задержали его уже в Екатеринбурге и доставили в Челябинск.