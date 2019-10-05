Екатеринбуржец с гранатой напал на банк в Челябинске

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
32-летний житель Екатеринбурга, угрожая гранатой, попытался ограбить отделение Сбербанка в Челябинске, сообщает портал 74.RU.
Инцидент произошел на Свердловском проспекте 30 сентября.
В середине рабочего дня в банк зашел неизвестный молодой человек и, угрожая взорвать гранату, начал требовать у кассирши деньги. Она успела нажать на тревожную кнопку, и грабитель сразу убежал,рассказывают очевидцы.
Преступник был одет в камуфляжную форму, от которой вместе с гранатой избавился, выбросив их в мусорный контейнер недалеко от места преступления. Сотрудники уголовного розыска выяснили предполагаемую машину, на которой скрылся молодой человек. Задержали его уже в Екатеринбурге и доставили в Челябинск.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей