Названы условия для получения второй пенсии россиянами

В феврале стало известно, что большинство россиян были бы не против получать корпоративную пенсию в дополнение к государственной. За это высказались 78% опрошенных. При этом 36% ожидают, что выплаты составят более 30 тысяч рублей в месяц. Еще 20% согласны на 20-30 тысяч рублей.