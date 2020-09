Названы условия для получения второй пенсии россиянами

В России предусмотрена возможность получения сразу двух пенсий. О том, какие есть для этого условия, рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева агентству «Прайм».

На выплаты могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы. Специалист отмечает, что в основном все случаи относятся к военным. К примеру, те россияне, что получили инвалидность при военной травме, могут получить пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Действуют правила в отношении ветеранов ВОВ или граждан, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они могут получить пенсию по старости и инвалидности, а также страховую пенсию по старости. Подобные правила действуют и в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов. В феврале стало известно, что большинство россиян были бы не против получать корпоративную пенсию в дополнение к государственной. За это высказались 78% опрошенных. При этом 36% ожидают, что выплаты составят более 30 тысяч рублей в месяц. Еще 20% согласны на 20-30 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter