Фонд «Росконгресс» станет организатором Глобального саммита в Екатеринбурге
Сегодня, 20:43ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Фонд «Росконгресс» будет единоличным организатором саммита по производству и индустриализации GMIS-2019, который состоится в Екатеринбурге.
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Фонд также займется закупкой услуг по подготовке и проведению Глобального саммита, о чем указано в распоряжении председателя правительства России Дмитрия Медведева.
Напомним, саммит пройдет в уральской столице с 9 по 11 июля, идею его проведения поддержал президент Владимир Путин на международном эконофоруме в 2018 году. Главой оргкомитета является вице-премьер Дмитрий Козак. Тема мероприятия - природоподобные технологии, известные также как биомиметический дизайн и бионика.
Ожидается, что Глобальный саммит посетят Владимир Путин и главы двадцати государств.
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