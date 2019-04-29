Фонд «Росконгресс» станет организатором Глобального саммита в Екатеринбурге

Фонд также займется закупкой услуг по подготовке и проведению Глобального саммита, о чем указано в распоряжении председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Напомним, саммит пройдет в уральской столице с 9 по 11 июля, идею его проведения поддержал президент Владимир Путин на международном эконофоруме в 2018 году. Главой оргкомитета является вице-премьер Дмитрий Козак. Тема мероприятия - природоподобные технологии, известные также как биомиметический дизайн и бионика.