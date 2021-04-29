Свердловское правительство утвердило критерии домов для программы КРТ

В качестве первостепенной задачи программы, в постановлении правительства выделяется обновление жилого фонда. В том числе домов, которые были построены для рабочих во время массового переселения на Урал, сообщается на портале информационной политики региона.
Такие здания еще не признаны аварийными, хотя фактически они непригодны для жилья, рассказал глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков.
Власти приняли постановление, по которому дом должен соответствовать ряду спецификаций, чтобы попасть под КРТ:
В Екатеринбурге насчитывается свыше 1,3 тысячи подобных строений, по данным Фонда капремонта Свердловской области.
Дома до пяти этажей смогут попасть в программу, если были построены с 1946 по 1970 год. Однако Михаил Волков отметил, что вероятность этого невысока, так как экономическая эффективность переселения жителей несоразмерна с финансовыми вложениями, если сравнить её с переселением из бараков и подобных строений.
Четырех- и пятиэтажные дома смогут участвовать в Комплексном развитии территорий в том случае, если в них отсутствует водопровод, канализация, отопление или электроснабжение.
Также среди критериев указана степень износа конструктивных элементов. Деревянные дома до пяти этажей попадут под КРТ, если степень превышает 60%, а строения из других материалов, если износ выше 70%.
Отдельно предусмотрена защита объектов культурного наследия. В случае, когда такие здания попадают под КРТ, их необходимо сохранить и обустроить под современные реалии.
Напомним, 10 апреля сообщалось, как свердловские власти объяснили отличие КРТ от реновации. Последняя предполагает снос многоэтажных зданий лишь в Москве, а КРТ направлено на расселение малоэтажного ветхого жилья. Также существует и ряд других различий.