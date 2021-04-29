Свердловское правительство утвердило критерии домов для программы КРТ

Дома до пяти этажей смогут попасть в программу, если были построены с 1946 по 1970 год. Однако Михаил Волков отметил, что вероятность этого невысока, так как экономическая эффективность переселения жителей несоразмерна с финансовыми вложениями, если сравнить её с переселением из бараков и подобных строений.