Объявлен аукцион по продаже имущества «Треста № 88»

В частности на торги выставляют право аренды земельного участка с железной дорогой от Восточного шоссе до каменного карьера «Валегин Бор» за 14,7 млн рублей, автобусы ГАЗ, тягачи, прицепы и бетомешалки. Разыгрываются права требования по арбитражным и уголовным делам к Константину Бердникову (811 и 946 тыс рублей), «ЕвроситиБанку» (13,7 млн рублей) и ООО «Верхнесалдинский металлургический завод» (1 млн рублей).

Заявки на участия в торгах принимаются до 2 сентября. Шаг аукциона составит 5%, задаток — 20%.

По информации TagilCity.ru, ранее эти лоты уже выставлялись на торги, но желающих их приобрести не нашлось. Только тагильчанин Федор Скрипченко приобрел два полуприцепа (по 52 тыс рублей каждый) и компрессорную станцию (69 тыс рублей). Предприниматель из Пермского края Михаил Горбунов купил самосвал (361 тыс. рублей) и три полуприцепа-панелевоза (более 70 тыс рублей за каждый).

По данным ЕГРЮЛ, «Трест № 88» находится в стадии ликвидации с декабря прошлого года. Компания известна тем, что в советское время строила цеха «Уралвагонзавода» и «Уралхимпласта». В 2007–2009 годах выступала генеральным подрядчиком на объектах УВЗ. С 2007 года в Нижнем Тагиле «Трест № 88» ввел в эксплуатацию 80,6 тыс кв. метров жилья.