Кредиторы тагильского «Треста № 88» озвучили требования

По данным TagilCity.ru, это почти 70% от всех денежных обязательств «Треста № 88».

Предприятие находится в стадии ликвидации с декабря прошлого года. Его бенефициаром является Василий Шахтарин, который также возглавляет тоже банкротящуюся строительную компанию «Тагил». Напомним который в стадии банкротства также находит другая его компания СК «Тагил». Шахтарин со стоимостью активов 917 миллионов рублей (данные 2017 года) занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей Нижнего Тагила.