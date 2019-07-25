Кредиторы тагильского «Треста № 88» озвучили требования

Прошло заседание кредиторов ЗАО «Трест № 88», сообщила конкурсный управляющий Надежда Белобородова. Присутствующие озвучили требования на общую сумму в 91,8 миллионов рублей.
По данным TagilCity.ru, это почти 70% от всех денежных обязательств «Треста № 88».
Предприятие находится в стадии ликвидации с декабря прошлого года. Его бенефициаром является Василий Шахтарин, который также возглавляет тоже банкротящуюся строительную компанию «Тагил». Напомним который в стадии банкротства также находит другая его компания СК «Тагил». Шахтарин со стоимостью активов 917 миллионов рублей (данные 2017 года) занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей Нижнего Тагила.
«Трест № 88» в советское время строила цеха «Уралвагонзавода» и «Уралхимпласта», а В 2007–2009 годах выступала генеральным подрядчиком на объектах УВЗ. С 2007 года в Нижнем Тагиле предприятие ввело в эксплуатацию 80,6 тыс кв. метров жилья. Василий Шахтарин со стоимостью активов 917 миллионов рублей (данные 2017 года) занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей Нижнего Тагила.