Педагог из Нижнего Тагила победил в межрегиональном этапе всероссийского конкурса
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: пресс-служба ГДДЮТ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Педагог из Нижнего Тагила стал победителем межрегионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Сюжеты: Нижний Тагил
Педагог допобразования МБУ ДО ГДДЮТ Дмитрий Сидлецкий получил диплом победителя в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи». Награждение проходило 30 октября в Екатеринбурге.
Дмитрий Сидлецкий работает по программе «Наследники победы», которая и была представлена на конкурсе. В рамках программы обучение проходят дети из военно-патриотического клуба, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей