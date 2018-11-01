Педагог из Нижнего Тагила победил в межрегиональном этапе всероссийского конкурса

Педагог допобразования МБУ ДО ГДДЮТ Дмитрий Сидлецкий получил диплом победителя в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи». Награждение проходило 30 октября в Екатеринбурге.

Дмитрий Сидлецкий работает по программе «Наследники победы», которая и была представлена на конкурсе. В рамках программы обучение проходят дети из военно-патриотического клуба, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.