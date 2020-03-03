В Екатеринбурге появится Центр театра и кино Никиты Михалкова
Сегодня, 12:43Свободное времяФото: группа Никиты Михалкова "Вконтакте"
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Никита Михалков, прибывший в Екатеринбург, анонсировал открытие Центра театра и кино, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера.
Сюжеты: Екатеринбург
На площадке планируется проводить различные культурные мероприятия. По словам режиссера, будет организован фонд со взаимной ответственностью. Спонсором проекта является уральский бизнесмен Андрей Симановский.
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