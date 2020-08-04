В Екатеринбурге спустя 60 лет вновь открыли Каслинский чугунный павильон
Сегодня, 11:30Свободное времяФото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств официальный сайт
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За время карантина, с помощью частных фондов, была модернизирована экспозиция Каслинский чугунный павильон, посвященная чугунному литью. Она открылась впервые с 1960-х годов, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Музей был закрыт более четырех месяцев. За это время старинный павильон был полностью отреставрирован. Экспозиция была создана еще в начала 20 века, для выставки во Франции. В нее входят более 250 произведений.
После обновления все произведения находятся в специальных витринах, которые защищают их от пыли и других вредных воздействий для экспонатов.
Доступ посетителям открыт с 30 июля.
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