Житель Екатеринбурга, 31-летний Антон Демидов, стал ведущим нового шоу «Смотреть до конца», запущенного на канале «Россия 1».

Теперь его начальником стал Андрей Малахов, а в качестве гостей на шоу приходят певцы и артисты, сообщает Е1. Перед стартом шоу телеканал искал ведущего и, по словам Демидова, его взяли, поскольку он давно находился в «структуре ВГТРК». Там, на одном из прямых включений, его заметили и предложили попробовать себя в роли ведущего. Напомним, жительница Нижнего Тагила Надежда Кренева приняла участие в шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ. Фотограф из Нижнего Тагила приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

