Нижнетагильская филармония открывает новый сезон после «коронавирусных» каникул

Нижнетагильская филармония открывает новый сезон после «коронавирусных» каникул

Сегодня, 12:29Свободное времяPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле филармония объявила о возобновлении работы в обычном режиме после закрытия из-за коронавируса, сообщили в учреждении культуры.

Весной этого года филармония приостановила свою деятельность из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, не завершив юбилейный 25 сезон. Последний концерт прошел 11 марта.

Касса Нижнетагильской филармонии начинает работу в привычном режиме с 7 сентября. Первая после перерыва программа — «Музыка мира» 16 сентября.

Первыми событиями являются программы, которые должны были пройти в марте, апреле или мае.

Официально новый филармонический сезон стартует 1 октября в Международный день музыки. В первый же вечер состоится гала-концерт «Филармонический фейерверк».

Некоторые концерты из прошлого сезона будут перенесены на новый. К примеру, программа «Голоса небес» состоится в октябре, а приезд петербургского пианиста Петра Лаула с «бетховенской» программой ожидается в декабре.

Отмечается, что мероприятия будут проводиться в строгом соблюдении правил Роспотребнадзора. В частности, залы будут заполнены на 50%, воздух будет очищаться специальными рециркуляторами, а также в помещении все посетители должны находится в масках.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Свердловской области были отменены массовые мероприятия, а большинство организаций закрыты. С 9 сентября губернатор Свердловской области разрешил вернуться к работе театрам, кинотеатрам, а также учреждениям культуры.

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