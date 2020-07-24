Зоопарк Екатеринбурга возобновит работу после длительного перерыва из-за пандемии
Сегодня, 14:22ОбществоФото: Екатеринбургский зоопарк
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбургский зоопарк возобновит работу с 25 июля, отмечается в сообщении отдела по связям с общественностью учреждения.
Сюжеты: Коронавирус
Отмечается, что в зоопарке будут находиться в открытом доступе для осмотра все экспозиции и павильоны, находящиеся на улице. Также наблюдать можно будет за обезьянами и тропическими птицами, поскольку их перевели в летние вольеры из зданий зимней экспозиции.
В учреждение посетителей будут впускать при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле для посещения откроются аттракционы в парке культуры и отдыха, невзирая на заболеваемость горожан новой коронавирусной инфекцией.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей