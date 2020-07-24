Зоопарк Екатеринбурга возобновит работу после длительного перерыва из-за пандемии

Отмечается, что в зоопарке будут находиться в открытом доступе для осмотра все экспозиции и павильоны, находящиеся на улице. Также наблюдать можно будет за обезьянами и тропическими птицами, поскольку их перевели в летние вольеры из зданий зимней экспозиции.