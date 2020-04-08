В Нижнем Тагиле молодежный театр проводит конкурс на лучшую домашнюю постановку

Чтобы принять участие, нужно придумать домашнюю постановку на любимую сказку и записать ее на камеру.

По словам директора театра Наталии Мозжаковой, конкурс дает возможность семьям показать свои творческие способности. На данный момент сроки проведения конкурса не ограничены.

Чтобы стать участником, нужно выложить видео в социальной сети «Вконтакте» с хештегом #театрвдоме. Победители получат билеты на спектакль Молодежного театра.

Из-за введения режима изоляции в Нижнем Тагиле не работают все культурные заведения, но театры продолжают развлекать зрителей онлайн. Актеры Молодежного театра ведут собственные влоги, в которых рассказывают о театральной жизни, артисты Драматического театра показывают короткие диванные спектакли, а театр кукол на своем канале на YouTube читает сказки детских писателей.

В Свердловской области, по последним данным, зафиксировано 56 случаев заболевания коронавирусом. В Нижнем Тагиле заболевших не выявлено.