Епископ Нижнетагильский принял участие в закладке камня храма в честь царской семьи
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В посёлке Басьяновский прошла закладка первого камня храма, в которой принял участие Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Епископ принял участие в закладке камня храма, который будет возведен в честь святых Царственных Страстотерпцев в посёлке Басьяновский Верхнесалдинского ГО.
На мероприятии присутствовали другие священнослужители местные жители и прихожане, которые принимают участие в строительстве церкви. Владыка поздравил собравшихся со значимым событием и выразил надежду на скорое продвижение стройки.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Сбор пожертвований для строительства продолжается, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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