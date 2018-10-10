Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Епископ Нижнетагильский принял участие в закладке камня храма в честь царской семьи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Opera snimok 2018 10 10 112424 www.youtube.com

Епископ Нижнетагильский принял участие в закладке камня храма в честь царской семьи

Сегодня, 20:11Свободное время
Читайте
также
Секс, концерты и подгузники: чем живут дома престарелых в Нижнем Тагиле
Зачистка свердловского главка. Подоплека
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора