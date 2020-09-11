В Нижнем Тагиле на параде ко Дню танкиста представят сорок единиц военной техники

Об этом стало известно накануне на оргкомитете по проведению мероприятий, посвященных 100-летию танкостроения.
По данным начальника отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олега Сараева, количество техники, которая завтра пройдет по проспекту Ленина увеличится. Так, вместо 29 образцов будет представлено 40.
Решено было добавить образцы музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК, среди которых будет представлено два танка и две самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Нижнетагильский институт испытания металлов представит шесть пушек. Одна из них была выпущена в 1937 году.
По словам мэра Владислава Пинаева, на данный момент завершается подготовка к прохождению техники.
Проделана огромная работа. Сегодня ночью привезут машины и сформируют колонну на участке от улицы Огаркова до музея-заповедника. К десяти часам утра все приготовления должны быть завершены. Движение начнется в 11.00. Техника с дистанцией в 50 метров без остановок пройдет практически вдоль всего проспекта Ленина,рассказал Пинаев.
Наблюдать за парадом смогут все желающие. А для тех, кто не сможет присутствовать будет проведена онлайн-трансляция на ТВ.
Напомним, в Екатеринбурге также пройдет парад военной техники. На данный момент проводится активная подготовка к мероприятию.