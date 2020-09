В Нижнем Тагиле на параде ко Дню танкиста представят сорок единиц военной техники

В Нижнем Тагиле количество техники на параде ко Дню танкиста было решено увеличить количество военной техники, сообщает пресс-служба администрации города.

Об этом стало известно накануне на оргкомитете по проведению мероприятий, посвященных 100-летию танкостроения. По данным начальника отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олега Сараева, количество техники, которая завтра пройдет по проспекту Ленина увеличится. Так, вместо 29 образцов будет представлено 40. Решено было добавить образцы музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК, среди которых будет представлено два танка и две самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Нижнетагильский институт испытания металлов представит шесть пушек. Одна из них была выпущена в 1937 году. По словам мэра Владислава Пинаева, на данный момент завершается подготовка к прохождению техники. Проделана огромная работа. Сегодня ночью привезут машины и сформируют колонну на участке от улицы Огаркова до музея-заповедника. К десяти часам утра все приготовления должны быть завершены. Движение начнется в 11.00. Техника с дистанцией в 50 метров без остановок пройдет практически вдоль всего проспекта Ленина,рассказал Пинаев. Наблюдать за парадом смогут все желающие. А для тех, кто не сможет присутствовать будет проведена онлайн-трансляция на ТВ. Напомним, в Екатеринбурге также пройдет парад военной техники. На данный момент проводится активная подготовка к мероприятию.

