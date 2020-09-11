В Нижнем Тагиле на параде ко Дню танкиста представят сорок единиц военной техники

Решено было добавить образцы музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК, среди которых будет представлено два танка и две самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Нижнетагильский институт испытания металлов представит шесть пушек. Одна из них была выпущена в 1937 году.