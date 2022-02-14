Под Нижнем Тагилом с горы сойдет «лавина» лыжников с фонариками

Ежегодный массовый спуск лыжников и сноубордистов состоится 19 февраля. Проводится мероприятие уже в шестой раз и называется «Лавина», потому что является массовым.
Точкой сбора вновь послужит база отдыха у подножия горы Белая. На подъемнике участники поднимутся на самую ее вершину и спустятся вниз по склону, включив при этом фонарики.
Дети и подростки до 14 лет на трассу допускаться не будут. Забывшие фонарики — тоже. Подъем на трассу 2А, по сообщению тагильского Центра развития туризма, как и в прошлом году, будет совершенно бесплатным.
Регистрация участников будет открыта в соцсети ВК, а также с 17.00 на месте, непосредственно перед стартом «Лавины 6.0», запланированном на 20.00.