Уральская модель Дарья Погодаева на шоу «Холостяк» подарила Тимати духи

14 марта в эфир вышла первая серия нового сезона, в которой 37-летний рэпер познакомился со всеми участницами. Тимати сразу узнал Дарью, он сам пригласил ее принять участие. Ранее она снималась в клипе Тимати. Дарья призналась, что пережила тяжелое расставание, но готова к новым отношениям.