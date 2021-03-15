Уральская модель Дарья Погодаева на шоу «Холостяк» подарила Тимати духи

Уральская модель Дарья Погодаева на шоу «Холостяк» подарила Тимати духи

Сегодня, 09:20Свободное времяФото: скриншот видео шоу "Холостяк"
26-летняя модель и телеведущая из Екатеринбурга Дарья Погодаева расплакалась на шоу «Холостяк» и подарила Тимати духи.

14 марта в эфир вышла первая серия нового сезона, в которой 37-летний рэпер познакомился со всеми участницами. Тимати сразу узнал Дарью, он сам пригласил ее принять участие. Ранее она снималась в клипе Тимати. Дарья призналась, что пережила тяжелое расставание, но готова к новым отношениям.

Она рассказала, что полтора года встречалась с иностранцем. Но из-за пандемии у них не было возможности встречаться.

Как говорится, не судьба, сказала Дарья и расплакалась.

Каждая девушка вручила Тимати небольшой подарок. Екатеринбурженка подарила «холостяку» духи, которые создала сама. Тимати подарок очень понравился.

Хорошие, запах с характером, отметил рэпер.

Также Тимати объявил, что позвал участвовать в телешоу Егора Крида, теперь это будет «двойной „Холостяк“».

Видео:YouTube-канал ТНТ

Напомним, в телепроект для трудных подростков «Колледж» на СТС попала 14-летняя Екатерина Кирия из Екатеринбурга. В шоу наставники постараются перевоспитать своих подопечных. Победитель получит путевку в один из лучших вузов России.

Сюжеты:
Екатеринбург
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