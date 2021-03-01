Тагильчанин Андрей Федоров попал в команду Дорна в шоу на ТНТ

Участнику удалось попасть в команду Ивана Дорна, после чего он выступил с песней Димы Билана «Держи». Изначально звездные гости подумали, что Андрей Федоров является музыкантом, но после выступления поняли, что не угадали.
Однако, звездам понравилось выступление тагильчанина. Они подчеркнули, что он начал исполнять песню довольно уверенно.
После исполнения песни Андрей Федоров захотел высказаться о своем преподавателе Светлане Александровне, которая ранее выгнала его из ансамбля. Молодой человек сообщил, что несмотря на это, он смог попасть на ТНТ и спеть там.
В шоу «Музыкальная интуиция» звезды должны отгадывать, кто из участников действительно умеет петь, а кто — просто притворяется. Перед выступлением участники попадают в команду к кому-либо из звездных гостей.
Напомним, Андрей Федоров рассказал о своем участии в шоу на ТНТ. Он поделился подробностями своего выступления, а также планами на жизнь.