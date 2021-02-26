Тагильчанин припомнил обиду учительнице из ВУЗа на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Житель Нижнего Тагила Андрей Федоров принял участия в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Во время съемок он вспомнил, как его выгнала с урока преподаватель по музыке.

Появившись на сцене, тагильчанин сразу заявил, что пришел сказать пару слов на камеру, сообщает пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге Светлана Александровна, вы меня из ансамбля на уроке выгоняли, помните? А теперь я пою на ТНТ, сказал Андрей Федоров. Фото: пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге Молодой человек пояснил, что из-за громкого голоса он сбивал остальных участников во время репетиции на паре. На следующем занятии он уже присоединился к ансамблю. Свой визит на ТНТ тагильчанин считает шагом к карьере на сцене, при условии, что его заметят продюсеры. Шоу выйдет на канале 27 февраля. Напомним, житель Екатеринбурга Даниил Стебнев примет участие в «Comedy Баттл» на ТНТ. Он планирует дойти до финала и выиграть пять миллионов рублей. 5 миллионов рублей планирует выиграть в «Comedy Баттл» комик из Екатеринбурга

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