Тагильчанин припомнил обиду учительнице из ВУЗа на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Появившись на сцене, тагильчанин сразу заявил, что пришел сказать пару слов на камеру, сообщает пресс-служба ГПМ РТВ в Екатеринбурге
Светлана Александровна, вы меня из ансамбля на уроке выгоняли, помните? А теперь я пою на ТНТ, сказал Андрей Федоров.
Молодой человек пояснил, что из-за громкого голоса он сбивал остальных участников во время репетиции на паре. На следующем занятии он уже присоединился к ансамблю.
Свой визит на ТНТ тагильчанин считает шагом к карьере на сцене, при условии, что его заметят продюсеры.
Шоу выйдет на канале 27 февраля.
Напомним, житель Екатеринбурга Даниил Стебнев примет участие в «Comedy Баттл» на ТНТ. Он планирует дойти до финала и выиграть пять миллионов рублей.