Фестиваль немецкого кино пройдет в Екатеринбурге

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С 15 по 26 октября в Екатеринбурге в Малом зале Дома кино в 19:00 будет идти показ немецких фильмов.
Сюжеты: Екатеринбург
Дни современного немецкого кино организованы немецким культурным центром имени Гёте и Свердловской организацией Союза кинематографистов РФ.
Известно, что фильмы будут показаны на немецком языке с русскими субтитрами. Екатеринбуржцы смогут посмотреть «Борнхольмер штрассе» (2014, режиссер Кристиан Швохов), «Фрайштатт» (2015, Марк Бруммунд), «Кастинг» (2017, Николас Вакербарт), «Хёрдур» (2015, Экрем Эргюн), «Вестерн» (2017, Валеска Гризебах), «Привет с Фукусимы» (2016, Дорис Дёрри), информирует «Вечерний Екатеринбург».
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