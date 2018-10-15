Фестиваль немецкого кино пройдет в Екатеринбурге

Известно, что фильмы будут показаны на немецком языке с русскими субтитрами. Екатеринбуржцы смогут посмотреть «Борнхольмер штрассе» (2014, режиссер Кристиан Швохов), «Фрайштатт» (2015, Марк Бруммунд), «Кастинг» (2017, Николас Вакербарт), «Хёрдур» (2015, Экрем Эргюн), «Вестерн» (2017, Валеска Гризебах), «Привет с Фукусимы» (2016, Дорис Дёрри), информирует «Вечерний Екатеринбург».