Призы федерального конкурса WorldSkills Russia-2020 получат тагильские школьницы

Призы федерального конкурса WorldSkills Russia-2020 получат тагильские школьницы
Призы федерального конкурса WorldSkills Russia-2020 получат тагильские школьницы
Сегодня, 18:02Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Призы национального чемпионата получат две школьницы. Их преподаватели удостоены премии Губернатора.

Воспитанница Политехнической гимназии Софья Кирьянова завоевала первое место в номинации «Организация экскурсионных услуг (юниоры)». «Серебром» награждена ученица школы № 49 Александра Иванова за конкурс «Технология моды (юниоры)», сообщает пресс-служба Управления образования Нижнего Тагила.

Премии Губернатора Свердловской области удостоены заместитель директора Политехнической гимназии Елена Юдина и учитель школы № 49 Наталья Курочкина.

Напомним, 12 мая сообщалось, как работники сферы музыкального и театрального искусства из Нижнего Тагила удостоились федеральных и региональных наград.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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