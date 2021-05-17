Призы федерального конкурса WorldSkills Russia-2020 получат тагильские школьницы

Воспитанница Политехнической гимназии Софья Кирьянова завоевала первое место в номинации «Организация экскурсионных услуг (юниоры)». «Серебром» награждена ученица школы № 49 Александра Иванова за конкурс «Технология моды (юниоры)», сообщает пресс-служба Управления образования Нижнего Тагила.
Премии Губернатора Свердловской области удостоены заместитель директора Политехнической гимназии Елена Юдина и учитель школы № 49 Наталья Курочкина.
Напомним, 12 мая сообщалось, как работники сферы музыкального и театрального искусства из Нижнего Тагила удостоились федеральных и региональных наград.