Два проекта из Нижнего Тагила номинированы на губернаторскую премию

Это спектакль Драмтеатра «Демидовы. Версия» и поднос-панно «Триумф Победы», который создал авторский коллектив педагогов Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.
Всего в прошлом году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы. Это заметно меньше, чем в прошлых годах, потому что из-за карантина по коронавирусу 2020 год бы сложным для творчества. В 2019 году на премию заявлялись 38 проектов, пишет ТК «Телекон».
Премии губернатора региона в области искусства и культуры вручаются с 1996 года. Лауреатов объявляют весной, обычно присуждается не более десяти премий по 200 тысяч рублей каждая.
Напомним, в конце января 26 молодых ученых получили премии губернатора Свердловской области.