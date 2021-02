Два проекта из Нижнего Тагила номинированы на губернаторскую премию

На премию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в 2020 году номинированы два тагильских проекта.

Это спектакль Драмтеатра «Демидовы. Версия» и поднос-панно «Триумф Победы», который создал авторский коллектив педагогов Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Всего в прошлом году номинировано было 24 проекта: спектакли, кинофильмы, художественные выставки, концертные программы. Это заметно меньше, чем в прошлых годах, потому что из-за карантина по коронавирусу 2020 год бы сложным для творчества. В 2019 году на премию заявлялись 38 проектов, пишет ТК «Телекон». Премии губернатора региона в области искусства и культуры вручаются с 1996 года. Лауреатов объявляют весной, обычно присуждается не более десяти премий по 200 тысяч рублей каждая. Напомним, в конце января 26 молодых ученых получили премии губернатора Свердловской области. В Свердловской области 26 молодых ученых получили губернаторскую премию

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter