Певица из Екатеринбурга Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России

В сотню самых сексуальных женщин России, по свежей версии мужского журнала Maxim, вошла екатеринбургская звезда лейбла Black Star Клава Кока, сообщает E1.
С первого раза девушке удалось подняться лишь на 81-е место рейтинга. Клава Кока известна своими откровенными фотографиями в соцсетях, также Кока запомнилась своим «голым платьем», в котором она была на вручении премии «Муз-ТВ».
Также впервые в рейтинг попала молодая тагильская актриса Арина Постникова. Девушка смогла на порядок опередить Коку и занимает 17-ю строчку самых сексуальных женщин страны.
Напомним, победительница конкурса «Краса Росгвардии», уволенная в прошлом году из органов, сумела восстановиться на работе. Но служить дальше в ведомстве она вряд ли сможет.