Певица из Екатеринбурга Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России

Певица из Екатеринбурга Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России
Певица из Екатеринбурга Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России
Сегодня, 15:36Свободное времяФото: 1mediainvest.ru
В рейтинге самых сексуальных женщин России, составленном мужским журналом "Максим", екатеринбургская исполнительница Клава Кока заняла не самое высокое место.

В сотню самых сексуальных женщин России, по свежей версии мужского журнала Maxim, вошла екатеринбургская звезда лейбла Black Star Клава Кока, сообщает E1.

С первого раза девушке удалось подняться лишь на 81-е место рейтинга. Клава Кока известна своими откровенными фотографиями в соцсетях, также Кока запомнилась своим «голым платьем», в котором она была на вручении премии «Муз-ТВ».

Также впервые в рейтинг попала молодая тагильская актриса Арина Постникова. Девушка смогла на порядок опередить Коку и занимает 17-ю строчку самых сексуальных женщин страны.

Напомним, победительница конкурса «Краса Росгвардии», уволенная в прошлом году из органов, сумела восстановиться на работе. Но служить дальше в ведомстве она вряд ли сможет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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