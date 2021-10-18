Клип юной тагильской певицы Вики Стариковой собрал 700 тысяч просмотров на YouTube

По мнению аудитории, данный клип — самый эмоциональный из всех, что уже исполняла певица. Кресло режиссера занял Serghey Grey, ранее работавший с девочкой, а автором песни и музыки стал Анатолий Могилевский. Об этом TagilCity.ru сообщила представитель PR интересов тагильчанки Алина. В комментариях слушатели похвалили исполнение песни и получившейся клип. Сама работа посвящается любви. По словам Вики, для нее наиболее важно было растрогать песней.
Каждый раз, слушая ее, я словно сама переживаю эту историю. И я очень рада, что мой второй клип увидел, наконец, свет, сказала тагильчанка.
Напомним, в январе стало известно, что тагильчанка Вика Старикова заняла первую строчку ТОП-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания». Вика стала популярной после того, как в 2017 году выступила в одном из выпусков шоу «Минута славы». Она исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и прошла на следующий этап шоу.