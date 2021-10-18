Клип юной тагильской певицы Вики Стариковой собрал 700 тысяч просмотров на YouTube

Клип юной тагильской певицы Вики Стариковой собрал 700 тысяч просмотров на YouTube
Клип юной тагильской певицы Вики Стариковой собрал 700 тысяч просмотров на YouTube
Сегодня, 20:06Свободное времяФото: скриншот с видео YouTube-канала Вики Стариковой
Новый клип юной певицы из Нижнего Тагила Вики Стариковой на песню «Два журавля» за две недели собрал более 700 тысяч просмотров. Клип вышел 30 сентября на YouTube-канале Вики.

По мнению аудитории, данный клип — самый эмоциональный из всех, что уже исполняла певица. Кресло режиссера занял Serghey Grey, ранее работавший с девочкой, а автором песни и музыки стал Анатолий Могилевский. Об этом TagilCity.ru сообщила представитель PR интересов тагильчанки Алина. В комментариях слушатели похвалили исполнение песни и получившейся клип. Сама работа посвящается любви. По словам Вики, для нее наиболее важно было растрогать песней.

Каждый раз, слушая ее, я словно сама переживаю эту историю. И я очень рада, что мой второй клип увидел, наконец, свет, сказала тагильчанка.

Видео:YouTube-канал Вики Стариковой

Напомним, в январе стало известно, что тагильчанка Вика Старикова заняла первую строчку ТОП-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания». Вика стала популярной после того, как в 2017 году выступила в одном из выпусков шоу «Минута славы». Она исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и прошла на следующий этап шоу.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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