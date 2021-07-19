«Нижнетагильских извращенцев» показали на «Уральских пельменях»

«Нижнетагильских извращенцев» показали на «Уральских пельменях»
«Нижнетагильских извращенцев» показали на «Уральских пельменях»
Сегодня, 22:28Свободное времяФото: скриншот видео с YouTube-канала «Уральские пельмени»
Юмористы из «Уральских пельменей» обыграли номер, который назвали «Нижнетагильские извращенцы». Номер был интерактивным, так как в нем принимали участие зрители из зала.

Для того, чтобы выбрать троих участников, ведущий шоу спросил у зрителей, кто слышал про Нижний Тагил. После того, как люди подняли руки, их пригласили за кулисы. Это были двое мужчин и одна женщина. Они приняли участие в номере, в котором юмористы обыграли известное скандальное шоу, которое показывают на «Первом канале». В программе шоу называлось «Бред, бред, Андрей», а тема выпуска носила название «Нижнетагильские извращенцы».

Приглашенные гости выходили на сцену в роли участников пародийного шоу. Выпуск был опубликован на YouTube-канале «Уральские пельмени» и набрал один миллион просмотров.

Видео:YouTube-канал «Уральские пельмени»

Сюжеты:
Нижний Тагил
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