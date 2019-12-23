В Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спекталя «Золушка»

Написал пьесу и поставил спектакль художественный руководитель театра Игорь Булыгин. Как пояснили в пресс-службе театра, Игорь Булыгин для погружения в историю Золушки посмотрел множество интерпретаций этой сказки.

Вообще этот сюжет имеет тысячу воплощений в фольклоре народов мира. В России сказка известна с 19-го века, но необычайно популярной Золушку сделал фильм 1947 года, сценарий к которому написал Шварц. Именно этот классический вариант много лет игрался и на нашей сцене. А сегодня мы представляем совсем другую «Золушку», рассказал Игорь Булыгин.