В Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спекталя «Золушка»
Сегодня, 19:33Свободное времяФото: пресс-служба Нижнетагильского драмтеатра
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В драматическом театре Нижнего Тагила 23 декабря прошла премьера спектакля для детей «Золушка», сообщает пресс-служба театра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Написал пьесу и поставил спектакль художественный руководитель театра Игорь Булыгин. Как пояснили в пресс-службе театра, Игорь Булыгин для погружения в историю Золушки посмотрел множество интерпретаций этой сказки.
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Вообще этот сюжет имеет тысячу воплощений в фольклоре народов мира. В России сказка известна с 19-го века, но необычайно популярной Золушку сделал фильм 1947 года, сценарий к которому написал Шварц. Именно этот классический вариант много лет игрался и на нашей сцене. А сегодня мы представляем совсем другую «Золушку», рассказал Игорь Булыгин.
Сказка очень музыкальна — в ней 12 песен и 14 танцевальных номеров. Танцы для спектакля поставил Анатолий Дурницин, музыку написал Вадим Шосман, декорации и костюмы разработала Вера Козак.
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