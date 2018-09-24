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Оборудование для детских и спортплощадок появилось в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оборудование для детских и спортплощадок появилось в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:35Свободное время
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