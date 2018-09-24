Оборудование для детских и спортплощадок появилось в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
В парке «Народный» в Нижнем Тагиле продолжаются работы по благоустройству. Началась установка одной из детских площадок.
В сентябре в парк «Народный» в Нижнем Тагиле завезли оборудование, которое будет в дальнейшем установлено на детских площадках. Фигуры мультяшных животных, качели, карусели и другой инвентарь ожидают монтажа. Часть уже была установлена.
Также привезли оборудование для спортивной площадки: тренажёры, турники, лестницы. В процессе строительства корт для спортивных игр.
Кроме того, в парке Народный будут размещены новые скамейки.
Горожане уже отдыхают на объекте вместе с детьми. По их словам, Нижний Тагил преображается достаточно быстро.
Даже не верится, что такой парк теперь у нас есть рядом с домой. Не хочется вспоминать, что тут было раньше. Каждый день ходим сюда, когда хорошая погода, поделилась с редакцией TagilCity.ru горожанка Эля.
Очень удобное месторасположение, а то мы живём на той стороне [на противоположной стороне «Мегамарта» по Фрунзе, - прим.ред.] и раньше даже не знали где, гулять с детьми. С младшим теперь ходим только сюда,отметила жительница Нижнего Тагила Александра.