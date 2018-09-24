Оборудование для детских и спортплощадок появилось в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

В сентябре в парк «Народный» в Нижнем Тагиле завезли оборудование, которое будет в дальнейшем установлено на детских площадках. Фигуры мультяшных животных, качели, карусели и другой инвентарь ожидают монтажа. Часть уже была установлена.

Также привезли оборудование для спортивной площадки: тренажёры, турники, лестницы. В процессе строительства корт для спортивных игр.

Кроме того, в парке Народный будут размещены новые скамейки.

Горожане уже отдыхают на объекте вместе с детьми. По их словам, Нижний Тагил преображается достаточно быстро.

Даже не верится, что такой парк теперь у нас есть рядом с домой. Не хочется вспоминать, что тут было раньше. Каждый день ходим сюда, когда хорошая погода, поделилась с редакцией TagilCity.ru горожанка Эля.