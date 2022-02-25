Россию отстранили от участия в Евровидении

Россию отстранили от участия в Евровидении
Россию отстранили от участия в Евровидении
Сегодня, 21:34Свободное времяФото: страница Евровидения в Instagram
Россия отстранена от участия в международном конкурсе Евровидение. Об этом заявили организаторы конкурса.

Действовать запрет будет в течение одного года. Причиной стали военные действия на Украине.

Как выразились организаторы, это решение вызвано тем, что в свете кризиса на Украине участие России ставит конкурс под сомнение.

Мы продолжаем защищать ценности конкурса, который способствует международному культурному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, воспевает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене, говорится в сообщении на сайте конкурса.

Напомним, военная операция на Украине началась 24 февраля. Западные страны назвали это вторжением и ввели против России санкции.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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