Россию отстранили от участия в Евровидении

Действовать запрет будет в течение одного года. Причиной стали военные действия на Украине.
Как выразились организаторы, это решение вызвано тем, что в свете кризиса на Украине участие России ставит конкурс под сомнение.
Мы продолжаем защищать ценности конкурса, который способствует международному культурному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, воспевает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене, говорится в сообщении на сайте конкурса.
Напомним, военная операция на Украине началась 24 февраля. Западные страны назвали это вторжением и ввели против России санкции.