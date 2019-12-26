Зоопарк под Нижним Тагилом переедет на новое место

Как рассказала владелица зоопарка Оксана Полякова, администрация ГГО предложила ей землю в селе Николо-Павловском, недалеко от стоматологии «Морсель». Начало строительства запланировано на весну 2020 года.

Владельцы зоопарка GreenPoll сообщили о его закрытии с 1 декабря. Причинной стали поправки в законодательстве, согласно которым с начала 2020 года запрещается содержать диких животных в частном секторе. Хозяева зоопарка нашли землю для того, чтобы перевезти зверей, но при переводе из статуса «сельхозназначение» в «культурное развитие» её цена возросла – за нее пришлось бы платить порядка 120 тысяч рублей в месяц.