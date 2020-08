Ютуб заблокирует канал отца Сергия по решению Роскомнадзора с 29 августа, сообщает «Комсомольская правда».

Об этом сообщил пресс-секретарь схимонаха Сергия Всеволод Могучев на канале, пока тот еще не удалён. Роскомнадзор решил, что канал занимается разжиганием национальной и религиозной розни. Призываю всех, друзья, пока канал не удалён, скачайте все видео и сохраните, призывает сторонников Всеволод Могучев в ролике. Митрополит Кирилл рассказал о судьбе монастыря схимонаха Сергия Недавно архиерей Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, рассказал, как он собирается законно вернуть здание Среднеуральского монастыря Русской православной церкви.

