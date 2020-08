Митрополит Кирилл рассказал о судьбе монастыря схимонаха Сергия

Митрополит Екатеринбургский Кирилл рассказал, что РПЦ планирует сделать для того, чтоб получить обратно Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», пишет Ура.ру.

По его словам, все, что требовалось сделать с точки зрения церкви, уже сделано. Он отметил, что здания надо оформлять. От дальнейших комментариев он отказался. Также митрополит усомнился том, что у лишенного сана Сергия имеется регистрация в монастыре. Он уверен, что сделать это невозможно, так как здания не оформлены. Однако во время рассмотрения в суде дела о фейках о коронавирусе бы озвучен адрес монастыря. Напомним, Сергий стал известен после того, как в своих проповедях на YouTube он проклял сторонников самоизоляции и призывал людей не верить в коронавирус. Кроме того, он нелестно высказывался в сторону руководства РПЦ, а также первых лиц государства. После этого его лишили сана. Однако от проповедования он не отказался, а также «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Отца Сергия уличили во лжи о принадлежности земель Среднеуральского монастыря

