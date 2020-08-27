Митрополит Кирилл рассказал о судьбе монастыря схимонаха Сергия

Митрополит Кирилл рассказал о судьбе монастыря схимонаха Сергия

Сегодня, 13:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Митрополит Екатеринбургский Кирилл рассказал, что РПЦ планирует сделать для того, чтоб получить обратно Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», пишет Ура.ру.

По его словам, все, что требовалось сделать с точки зрения церкви, уже сделано. Он отметил, что здания надо оформлять. От дальнейших комментариев он отказался.

Также митрополит усомнился том, что у лишенного сана Сергия имеется регистрация в монастыре. Он уверен, что сделать это невозможно, так как здания не оформлены. Однако во время рассмотрения в суде дела о фейках о коронавирусе бы озвучен адрес монастыря.

Напомним, Сергий стал известен после того, как в своих проповедях на YouTube он проклял сторонников самоизоляции и призывал людей не верить в коронавирус. Кроме того, он нелестно высказывался в сторону руководства РПЦ, а также первых лиц государства. После этого его лишили сана. Однако от проповедования он не отказался, а также «захватил» Среднеуральский женский монастырь.

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