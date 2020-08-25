Сторонников отца Сергия требуют предоставить в школы справки об отречении от него

Напомним, схиигумен Сергий стал известен после того, как вступил в конфликт с Екатеринбургской епархией. Весной этого года митрополит Кирилл запретил Сергию проповедовать. Чуть позднее священник был лишен сана. Однако продолжил проповедовать.