Сторонников отца Сергия требуют предоставить в школы справки об отречении от него

Родителям детей, которые являлись прихожанами бывшего схиигумена Сергия, нужно предоставить справку о том, что больше они не будут принимать участия в «незаконной литургической жизни», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Там отметили, что справка требуется, чтобы дети могли обучаться в очной форме в в Свято-Симеоновской гимназии. Дети смогут посещать учебное заведение бесплатно, несколько семей уже подготавливают документы. В связи с тем, что в обители «нездоровая обстановка», семьи должны определиться, какой приход они будут посещать. Раньше справки подписывались у настоятельницы Среднеуральского женского монастыря игуменьи Варвары (Крыгиной). Она уже несколько месяцев назад официально покинула схимонаха и может подписать справку. Заведующий канцелярией епархии отец Алексий считает, что для прихожан, которые считают Сергия своим духовным отцом, это не будет считаться предательством. Напомним, схиигумен Сергий стал известен после того, как вступил в конфликт с Екатеринбургской епархией. Весной этого года митрополит Кирилл запретил Сергию проповедовать. Чуть позднее священник был лишен сана. Однако продолжил проповедовать.

