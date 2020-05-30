Уральские школьники попали в шоу «Вечерний Ургант», благодаря «эмоциональной» песне
Сегодня, 11:47Свободное времяФото: скриншот с видео
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Два девятиклассника из Екатеринбурга, Сергей Куркин и Николай Паркулаб, стали героями шоу «Вечерний Ургант», благодаря песне, которую ребята записали на окончание школы.
Сюжеты: Екатеринбург
Клип с исполнением песни показали во время эфира программы. По словам ведущего Ивана Урганта, оно должно было всех растрогать.
Кoгда мы увидeли, как ребята это дeлают, мы пoняли, что даже если вы челoвек с сaмым черствым сeрдцем, вы все равно дoлжны что-то почувствoвать внутри,отметил ведущий.
Видео
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Видео: Youtube.com
После этого Ургант предложил улучшить композицию и «подыграл» ребятам на фортепиано, а группа «Фрукты» им подпела.
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Видео: Youtube.com
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