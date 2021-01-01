В Екатеринбурге система здравоохранения полностью перешла в областное подчинение

Напомним, в середине декабря президент РФ Владимир Путин оценил скорость реакции медицины в стране на пандемию коронавируса. Глава государства сказал, что к таким масштабам пандемии, с которым столкнулась Россия, оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. По его словам, российская система оказалась более эффективной по сравнению с другими.