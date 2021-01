В Екатеринбурге система здравоохранения полностью перешла в областное подчинение

На Среднем Урале подошел к концу процесс передачи медицинских учреждений Екатеринбурга в собственность региона. В областное подчинение перешли 23 медучреждения. Теперь они стали государственными.

С 1 января 18 тысяч медиков перешли под управление Министерства здравоохранения Свердловской области, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Департамент информационной политики региона. Там подчеркнули, что данная интеграция позволит повысить качество оказания помощи свердловчанам. Будет создана полноценная информационная база. Сведения о пациентах будут собираться в единый банк, рассказал заместитель губернатора Павел Креков, из которого медик сможет брать данные о результатах обследования больного. С помощью банка будет обеспечена связь между амбулаторным и стационарным звеном. Напомним, в середине декабря президент РФ Владимир Путин оценил скорость реакции медицины в стране на пандемию коронавируса. Глава государства сказал, что к таким масштабам пандемии, с которым столкнулась Россия, оказалась не готова ни одна система здравоохранения в мире. По его словам, российская система оказалась более эффективной по сравнению с другими. Путин о пандемии: «Система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы»

