Водители тагильской скорой добились встречи со свердловским министром здравоохранения

Ранее куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин заявил, что намерен взять на контроль ситуацию с переходом тагильской скорой помощи на аутсорсинг. В частности, чтобы соблюдались права водителей. Он отметил, что все стороны заинтересованы в безболезненном переходе на аутсорсинг.