Водители тагильской скорой добились встречи со свердловским министром здравоохранения

Водители тагильской скорой добились встречи со свердловским министром здравоохранения

Сегодня, 11:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Водители автомобилей скорой помощи Нижнего Тагила добились встречи с министром здравоохранения Свердловской области.

Министр здравоохранения Андрей Карлов проводит встречу с водителями СМП в Нижнем Тагиле,написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

По его словам, на встрече собрались порядка 40 человек.

Также ранее с активистами Михаилом Смольниковым и Михаилом Шаровым встретился депутат ЗакСо Владимир Радаев. В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация, а также были намечены шаги, которые могут положительно повлиять на решение возникшего конфликта.

В ближайшее время Владимир Радаев планировал встретиться с Андреем Карловым и поставить его в известность о сути возможных договоренностей, сообщает телеканал «Реальный Тагил».

Член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников рассказал, что против аутсорсинга выступает весь персонал станции скорой помощи.

Ранее куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин заявил, что намерен взять на контроль ситуацию с переходом тагильской скорой помощи на аутсорсинг. В частности, чтобы соблюдались права водителей. Он отметил, что все стороны заинтересованы в безболезненном переходе на аутсорсинг.

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