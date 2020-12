Водители тагильской скорой добились встречи со свердловским министром здравоохранения

Водители автомобилей скорой помощи Нижнего Тагила добились встречи с министром здравоохранения Свердловской области.

Министр здравоохранения Андрей Карлов проводит встречу с водителями СМП в Нижнем Тагиле,написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. По его словам, на встрече собрались порядка 40 человек. Также ранее с активистами Михаилом Смольниковым и Михаилом Шаровым встретился депутат ЗакСо Владимир Радаев. В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация, а также были намечены шаги, которые могут положительно повлиять на решение возникшего конфликта. В ближайшее время Владимир Радаев планировал встретиться с Андреем Карловым и поставить его в известность о сути возможных договоренностей, сообщает телеканал «Реальный Тагил». Член профсоюза работников здравоохранения «Действие» Михаил Смольников рассказал, что против аутсорсинга выступает весь персонал станции скорой помощи. Ранее куратор социального блока в ЗакСо Свердловской области Вячеслав Погудин заявил, что намерен взять на контроль ситуацию с переходом тагильской скорой помощи на аутсорсинг. В частности, чтобы соблюдались права водителей. Он отметил, что все стороны заинтересованы в безболезненном переходе на аутсорсинг. Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»

