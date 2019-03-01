«Уралхимпласт» заплатит 80 тысяч рублей за загрязнение реки в Нижнем Тагиле

ПАО «Уралхимпласт» осуществляет сброс очищенных сточных вод в реку Черная Катабка, которая впадает в реку Тагил.

Прокуратура установила, что в первой половине 2018 года было допущено превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ по таким веществам как фенол, формальдегид, нитрат-ион, железо, нефтепродукты, фосфор фосфатов.

В адрес гендиректора ПАО «Уралхимпласт» было внесено представление. В качестве мер по улучшению качества очистки сточных вод были проведены работы по повышению аэробной способности иловой смеси в аэротенках, увеличен объем возврата циркуляционного ила и усилен контроль на промежуточных стадиях очистки. Также в третьем квартале 2018 года была начата реконструкция системы аэрации.