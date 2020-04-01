В Нижнем Тагиле не выявлено случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 19:23Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По состоянию на 1 апреля в Нижнем Тагиле случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Кроме того, сегодня стало известно, что в городе на базе санатория «Пихтовые горы» был оборудован обсерватор для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он рассчитан на 150 человек. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проверил готовность учреждения к приему пациентов.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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