В Нижнем Тагиле не выявлено случаев заболевания коронавирусом

Кроме того, сегодня стало известно, что в городе на базе санатория «Пихтовые горы» был оборудован обсерватор для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он рассчитан на 150 человек. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проверил готовность учреждения к приему пациентов.