В Нижнем Тагиле больница РЖД станет реабилитационным центром для больных COVID-19
Сегодня, 14:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле железнодорожная больница на Старателе будет оказывать реабилитационную помощь людям, которые закончили лечение от коронавируса, протекающего в средней или тяжелой форме. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Согласно приказу, больница должна обеспечить проведение реабилитационных мероприятий в соответствии с Временными методическими рекомендациями.
Кроме того, в приказе отмечается, что подобными медицинскими услугами займется ГБ № 3 Екатеринбурга и ООО «Клиника Института Мозга».
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