В Нижнем Тагиле больница РЖД станет реабилитационным центром для больных COVID-19

Согласно приказу, больница должна обеспечить проведение реабилитационных мероприятий в соответствии с Временными методическими рекомендациями.

Кроме того, в приказе отмечается, что подобными медицинскими услугами займется ГБ № 3 Екатеринбурга и ООО «Клиника Института Мозга».