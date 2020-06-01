В России общее число зараженных коронавирусом превысило 414 тысяч человек
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 31 мая по 1 июня в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
При этом, у 3622 человек из новых заболевших инфекция протекает без выраженных симптомов.
В общей сложности число зарегистрированных случаев составляет 414 878 человек в 85 регионах страны.
По выздоровлению из больниц за сутки выписано 3994 человека. Всего от коронавируса вылечились 175 887 человек.
Также было зарегистрировано 162 новых летальных случая. В общей сложности от заболевания скончались 4885 человек.
По информации Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остается больше 304 тысяч россиян.
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