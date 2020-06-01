В России общее число зараженных коронавирусом превысило 414 тысяч человек

При этом, у 3622 человек из новых заболевших инфекция протекает без выраженных симптомов.

В общей сложности число зарегистрированных случаев составляет 414 878 человек в 85 регионах страны.

По выздоровлению из больниц за сутки выписано 3994 человека. Всего от коронавируса вылечились 175 887 человек.

Также было зарегистрировано 162 новых летальных случая. В общей сложности от заболевания скончались 4885 человек.