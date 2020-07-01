В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч человек
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за сутки было подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Большая часть случаев приходится на Екатеринбург. Там подтверждено 144 случая заражения. Остальные заболевшие являются жителями 28 населенных пунктов области, в том числе и Нижнего Тагила.
В общей сложности число заболевших в регионе достигло 13 048 случаев.
Отмечается, что 146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 114 находятся в реанимации, в том числе 54 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 609 человек состояние расценивается как средней тяжести.
Из больниц по выздоровлению было выписано 155 человек. В общей сложности от инфекции выздоровело 7614 пациентов.
Также подтверждено шесть новых летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 1010 уральца.
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