В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч человек

Большая часть случаев приходится на Екатеринбург. Там подтверждено 144 случая заражения. Остальные заболевшие являются жителями 28 населенных пунктов области, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности число заболевших в регионе достигло 13 048 случаев.

Отмечается, что 146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 114 находятся в реанимации, в том числе 54 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 609 человек состояние расценивается как средней тяжести.

Из больниц по выздоровлению было выписано 155 человек. В общей сложности от инфекции выздоровело 7614 пациентов.