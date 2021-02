Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам соцполитики Екатерина Сибирцева заявила, что граждане имеют право оформлять больничный в том случае, если после получения дозы вакцины от COVID-19 у пациента начались побочные эффекты и ухудшилось состояние.

Для этого необходимо вызвать на дом медработника. Исходя из общего состояния пациента и его температуры, врач пример решение об оформлении больничного. Если есть симптомы, надо вызвать врача и он, конечно, больничный даст на два-три дня. Не все легко переносят прививку,рассказала в прямом эфире E1 Екатерина Сибирцева. Напомним, в конце января в Свердловской области началась вакцинация вакциной «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор». В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса «ЭпиВакКороной»

