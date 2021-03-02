ВОЗ: в мире начала расти заболеваемость из-за новых штаммов COVID-19

Эксперты в 2020 году прогнозировали спад заболеваемости из-за начавшейся вакцинации. Однако во многих странах мира темпы прививочных компаний идут очень медленно. В ряде европейских стран и в России было привито несколько процентов населения. Если скорость вакцинации не увеличится, то она может занять годы.