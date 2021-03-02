ВОЗ: в мире начала расти заболеваемость из-за новых штаммов COVID-19

Впервые с января 2021 года в мире начала расти заболеваемость COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Специалисты связывают это с новыми, более заразными штаммами вируса.
Эксперты в 2020 году прогнозировали спад заболеваемости из-за начавшейся вакцинации. Однако во многих странах мира темпы прививочных компаний идут очень медленно. В ряде европейских стран и в России было привито несколько процентов населения. Если скорость вакцинации не увеличится, то она может занять годы.
Глава ВОЗ сообщил о росте темпов инфицирования в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье. Официальную причину Тедрос Адханом Гебрейесус не назвал. Он отметил, что это может быть связано с ослаблением «ковидных» ограничений в ряде стран, а также с потерявшими бдительность гражданами.
По данным американского ВУЗа, количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 114 миллионов человек. От инфекции скончались более 2,5 миллиона заболевших. Во главе антирейтинга по количеству случаев стоят США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Напомним, по данным на 1 марта, за сутки в Свердловской области выявлено 179 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся за время эпидемии достигло почти 78 тысяч. На Среднем Урале зарегистрировано 2 387 летальных случаев от COVID-19.