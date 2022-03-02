Экологичное оборудование будет установлено на мусоросортировочном заводе в Тагиле

Современное оборудование и технологии, которые будут применяться на мусоросортировочном комплексе и полигоне под Нижним Тагилом, предотвратят загрязнение почв и подземных вод.

В рамках рабочего визита в Нижний Тагил площадку строительства посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Смирнов, глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, а также представитель акционеров «Корпорации СТС» (в нее входит компания-инвестор строительства завода «Облкоммунэнерго» — прим. ред.) Алексей Бобров и директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. МСК строится с учетом всех экологических требований. Для организации его работы будут использованы современные передовые технологии и оборудование, снижающие негативное воздействие на окружающую среду. В том числе будет создан цех компостирования, где органические отходы будут трансформироваться в техногрунт. Переработка органики снизит процессы гниения, возгорания и неприятные запахи. Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод будут построены очистные сооружения для стоков сортировочного комплекса и полигона. В основании полигона будет уложен противофильтрационный экран, исключающий попадание фильтрата в подземные воды, рассказал Дмитрий Буданов. Алексей Бобров пояснил, что сроки прохождения экологический экспертизы проекта заняли много времени, в том числе в связи с тем, что в природоохранном законодательстве произошли серьезные изменения. Свердловская область получит МСК и полигон, где будет минимизирован риск любого загрязнения. Это уникально с точки зрения выполнения природоохранных и технологических задач, добавил Алексей Бобров. Мусоросортировочный комплекс возводится рядом с действующим полигоном твердых коммунальных отходов. Отбор вторичных ресурсов для последующей переработки составит не менее 30% от общего годового объема ТКО. После извлечения полезных материалов неотобранная часть отходов будет прессоваться и уходить на полигон для захоронения. Напомним, 2 марта стартовало строительство мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом. Возведением новых объектов по концессионному соглашению займется АО «Облкоммунэнерго», а генеральным подрядчиком стало АО «Интертехэлектро». Объем инвестиций по концессионному соглашению составит свыше 4 милииардов рублей. Пинаев и Куйвашев дали старт строительству мусоросортировочного комплекса в Тагиле 6 Фото Старт строительству нового мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле дали глава города Владислав Пинаев и губернатор Евгений Куйвашев

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