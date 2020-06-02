В Нижнем Тагиле общее число заболевших коронавирусом превысило 200 человек
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за сутки побит новый рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего за сутки подтвержден диагноз у 19 пациентов. Общее число заболевших достигло 210 человек.
В Свердловской области также установлен рекорд по числу выявленных в течение суток случаев. По данным оперативного штаба, подтверждено 292 случая, а общее число заболевших превысило шесть тысяч человек.
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