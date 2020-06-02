В Нижнем Тагиле общее число заболевших коронавирусом превысило 200 человек

Всего за сутки подтвержден диагноз у 19 пациентов. Общее число заболевших достигло 210 человек.

В Свердловской области также установлен рекорд по числу выявленных в течение суток случаев. По данным оперативного штаба, подтверждено 292 случая, а общее число заболевших превысило шесть тысяч человек.