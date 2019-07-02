В Свердловской области начнут измерять чистоту выхлопов у автомобилей
Сегодня, 17:07Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов предложил закупить газоанализаторы для измерения чистоты выхлопных газов автомобилей, сообщает издание ЕАН.
По словам министра, данные приборы уже используют в Челябинске: правительство закупило газоанализаторы и заключило с ГИБДД соглашение о проведении замеров.
На сегодняшний день никто газоанализаторами выхлопные газы из трубы никто не замеряет. А вы посмотрите, по улицам что у нас ездит — какой-нибудь автобус, и как у Емели из печи дым! сказал Кузнецов.
Реализовать нововведение планируют в следующем году, осенью этого года предложат внести соответствующие расходы в бюджет. Для начала приобретут 100 газоанализаторов.
Данная мера позволит снизить загрязняющие выбросы в окружающую среду.
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