В Свердловской области начнут измерять чистоту выхлопов у автомобилей

По словам министра, данные приборы уже используют в Челябинске: правительство закупило газоанализаторы и заключило с ГИБДД соглашение о проведении замеров.

На сегодняшний день никто газоанализаторами выхлопные газы из трубы никто не замеряет. А вы посмотрите, по улицам что у нас ездит — какой-нибудь автобус, и как у Емели из печи дым! сказал Кузнецов.