В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении воздуха

Горожане пожаловались на сладковатый запах и едкий дым в разных районах города.
Отмечается, что предельно-допустимая концентрация диоксида азота в воздухе Екатеринбурга превышена в 1,4 раза.
К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, регионального управления Роспотребнадзора, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Специалистами будут отобраны пробы воздуха, а также проведены исследования для выявления причин и последствий загрязнения.
Напомним, что с 29 сентября 13.00 по 30 сентября 07.00, превышение диоксида азота было зафиксировано и в Нижнем Тагиле.