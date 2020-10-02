В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении воздуха

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении воздуха

Сегодня, 13:20Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о загрязнении воздуха, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Горожане пожаловались на сладковатый запах и едкий дым в разных районах города.

Отмечается, что предельно-допустимая концентрация диоксида азота в воздухе Екатеринбурга превышена в 1,4 раза.

К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, регионального управления Роспотребнадзора, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалистами будут отобраны пробы воздуха, а также проведены исследования для выявления причин и последствий загрязнения.

Напомним, что с 29 сентября 13.00 по 30 сентября 07.00, превышение диоксида азота было зафиксировано и в Нижнем Тагиле.

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