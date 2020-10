В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении воздуха

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о загрязнении воздуха, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Горожане пожаловались на сладковатый запах и едкий дым в разных районах города. Отмечается, что предельно-допустимая концентрация диоксида азота в воздухе Екатеринбурга превышена в 1,4 раза. К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, регионального управления Роспотребнадзора, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Специалистами будут отобраны пробы воздуха, а также проведены исследования для выявления причин и последствий загрязнения. Напомним, что с 29 сентября 13.00 по 30 сентября 07.00, превышение диоксида азота было зафиксировано и в Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в воздухе

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter